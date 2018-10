Členka Pussy Riot promluvila o sexu se ženami a veřejných orgiích v muzeu

Aktivistka promluvila o akci „šoustej za následníka medvíděte", kterou Vojna uspořádala v moskevském Státním biologickém muzeu Timirjazeva v roce 2008. Šest aktivistů, mezi kterými byla těhotná Tolokonnikovová a její tehdejší manžel Petr Verzilov, se svléklo a uspořádalo orgie.

Bloger se Tolokonnikovové zeptal, proč jí těhotenství nezabránilo v účasti na provokační akci. „Žádné otázky k tobě, k tomu, že tam s Petrem šoustáš v devátém měsíci těhotenství, vždyť nechtěným účastníkem akce byla i tvá dcera, kterou jsi měla v břiše," poznamenal bloger.

„Nemyslím si, že to byla špatná akce. Nepovažuji ji za nesprávnou a amorální, že bych se za ní měla stydět. Proto u mě taková otázka nevznikla. Pokud bych šla někoho zabít a své dítě nesla s sebou, to by asi bylo špatně," odpověděla Tolokonnikovová. Dodala, že se nebojí, že by za to měl dceru někdo otravovat. „Řeknu jí, jak posílat lidi do… Nedokážeš si představit, jak jsem se to naučila dělat, když jsem četla komentáře k této akci."

© REUTERS / Christian Hartmann Podle německých lékařů je dost pravděpodobně, že aktivista Pussy Riot byl otráven

Tolokonnikovová se také přiznala, že někdy má intimní vztahy s ženami, odmítla se však označit za bisexuálku: „Nepovažuji se za úplnou ženu. Mám spoustu mužských vlastností. V mých vztazích s muži některým vadí, že se chovám jako standartní muž." Aktivistka zdůraznila, že se považuje za pansexuála: „To znamená i muži, i ženy, i pansexuálové, i queery."

Tolokonnikovová také odpověděla na otázku, na kterou byl bloger velmi zvědavý. Jestli je pravda, že pro ženy je jednopohlavní sex vždy kvalitnější než sex s mužem. „Všechno záleží na otevřenosti, vnímavosti a náladě člověka. Zažila jsem i dost neúspěšné situace se ženami," řekla.

V roce 2012 punk rocková skupina Pussy Riot vystoupila v chrámu Krista Spasitele v Moskvě a zazpívala takzvanou punkovou bohoslužbu. Následně byly účastnice Naděžda Tolokonnikovová, Marija Aljochinová a Jekatěrina Samucevičová obviněny z výtržnictví a odsouzeny k dvouletému vězení.