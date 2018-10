Nurmagomedov promluvil o nepříjemném rozhovoru s otcem

„Ano, nebyl to nejpříjemnější rozhovor v mém životě. Svým způsobem mi vysvětlil všechno. Absolutně všechno. Udělali jsme s ním takovou domácí práci. Bylo to nutné. Sám jsem otec dvou dětí, všechno chápu," oznámil Nurmagomedov.

Zároveň bojovník uvedl, že ho otec pochválil za chování na předzápasové konferenci, během které irský bojovník Khabiba stále provokoval, když mluvil o jeho rodině a náboženství.

„Bylo to pro mě velmi těžké. Neuvěřitelně. Ale zvládl jsem to. Táta mi za to dal jedničku s hvězdičkou. Nevzpomínám si, kdy jsem od otce dostal takovou známku," uvedl Nurmagomedov.

Nurmagomedov v sobotu v Las Vegas v rámci turnaje UFC 229 porazil Ira Conora McGregora, když díky škrticímu chvatu rear naked choke ve čtvrtém kole zvítězil a obhájil titul šampióna v lehké váze.

Hned po skončení boje se Rus dostal do slovní přestřelky s někým mimo zápasnickou klec, následně skočil mezi fanoušky, kde došlo k bitce. Nurmagomedov se poté vrátil do klece, kde došlo k další potyčce, které se zúčastnili oba bojovníci a jejich týmy.