Britskému generálovi se nelíbily fotografie ruských vojáků ze Sýrie

Rusko značně překonává západní koalici v „informační válce“ v Sýrii a Iráku, myslí si britský generálmajor Felix Gedney. Informuje o tom internetový časopis Defense One.

Podle názoru vojáka by západní státy měly Moskvě v informačním prostoru vzdorovat a převrátit tento boj na element opravdového mnohoúrovňového boje.

„Rusové to ve skutečnosti dělají moc dobře. Lépe než my. Byli jsme svědky velmi chytré a pečlivě připravené kampaně, která byla namířená na diskreditaci koaličních akcí. A jsem připraven se vsadit, že v hlavních městech mnoha našich států si lidé neuvědomují, že nás poráží," cituje amerického vojáka Defense One.

Jako příklad „dezinformace" generál označil snímky ruských vojáků, kteří v Sýrii rozdávali humanitární pomoc. Považuje tyto záběry za padělané. Žádné důkazy toho, že fotografie není pravá, neuvedl. Rusko se od samotného začátku působení v Sýrii snažilo, aby celá jeho operace byla maximálně průhledná. Například během vyvádění civilního obyvatelstva z východní Ghúty ruské ministerstvo obrany několik dnů organizovalo přímý přenos evakuace. Navíc v roce 2015 ministerstvo zveřejnilo videozáznamy útoků na teroristy.