Michail Cházin o strachu Západu: oni se nebojí Ruska, ale přízraku SSSR

Přední ruský ekonom Michail Cházin v diskuzním pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem ve středu prohlásil, že západ se nebojí současného Ruska, ale přízraku Sovětského svazu. Největším problémem současného Ruska je to, že nemá nic, co by Západu mohlo nabídnout, řekl.