Podotýká se, že neznámý pachatel střelil ženu do krku. V důsledku tohoto incidentu došlo k hromadné dopravní nehodě, kdy neřízené auto Quayleové vjelo do protisměru a narazilo do tří jiných automobilů.

Policie vyšetřuje několik verzí této události. Modelka se mohla pravděpodobně pohádat s jiným řidičem, nebo se stala náhodnou obětí přestřelky, uvádí Fox 5 Atlanta.