Cvičení NATO se přibližují k Rusku

Podle jeho informací se manévrů zúčastní devět stíhacích letounů F/A-18 Hornet a asi 160 vojáků. „Hlavní část cvičení proběhne ve vzdušném prostoru Norska a Švédska. Letecké norské základny jsou doplněny základnou Rovaniemi ve Finsku a základnou Kallax ve Švédsku," vysvětlili na ministerstvu.

Na finské základně, která leží asi 200 kilometrů od hranic s Ruskem , se cvičení odehrají s účastí vojáků USA a Belgie. Uvádí se, že zapojeny budou americké stíhací letouny F-15C Eagle a belgické F-16 Fighting Falcon.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško oznámil, že Moskva ve vojenském plánování zohlední jak následující cvičení NATO v Norsku, tak i ostatní kroky aliance na umisťování kontingentů v okolí ruských hranic.

„Především se to týká vytvoření nových objektů infrastruktury, odstranění překážek a zvýšení možností pro operativní přesunutí vojsk. Všechny tyto kroky na umisťování kontingentů v okolí našich hranic vytváří novou vojenskou reálnost," poznamenal Gruško.

Diplomat také okomentoval nadcházející cvičení Trident Juncture.

„Přijímáme je jako největší cvičení NATO, ale jejich zvláštností bude to, že bylo oficiálně zveřejněno a my jsme byli na schůzce informováni, že to bude cvičení ve všech čtyřech operačních prostředích — to znamená země, voda, vzduch a kybernetický prostor. Že spojí obranné a útočné operace v boji proti potenciálnímu nepříteli," uvedl diplomat.

Strategické cvičení NATO Trident Juncture 2018 proběhnou v říjnu až listopadu. Zúčastní se jich přes 40 tisíc vojáků z 31 zemí. Je to největší cvičení NATO na severním křídle aliance od konce studené války.