Zbytky rozbitého obrazu Banksyho přinesly majiteli nečekané výhody

Banksy si pro tuto příležitost připravil jeden ze svých vtípků, tentokrát opravdu nečekaný. K překvapení přihlížejících totiž po vydražení plátno projelo mechanismem očividně ukrytým v rámu. Spodní část plátna to rozdělilo na úzké pruhy.

Kusy obrazu, které neznámá sběratelka koupila za 1 042 000 liber šterlinků, přejmenovali na Love Is In The Bin (Láska v koši), uvádí Daily Mail

„Když se dílo zničilo, byla jsem šokována. Ale pak jsem si uvědomila, že teď vlastním dílo, které se zapíše do dějin umění," řekla nová majitelka díla.

Spoluzakladatel organizace uměleckého prodejce MyArtBroker Joey Syer označil nákup za rozumné rozhodnutí.

„V rozřezaném stavu se obraz Banksyho stal součástí příběhu. Podle našich výpočtů se jeho cena zvýšila nejméně o 50 % a dosáhla dvou milionů liber," uvedl Syer.

„Banksy nás dostal. S podobnou situací jsme se v minulosti nikdy nesetkali," okomentoval celou situaci ředitel síně Sotheby‘s Alex Branzik.