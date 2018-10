Byla zveřejněna Hawkingova poslední práce

Článek Entropie černých děr a lehké uvolnění se věnuje tématu Termodynamiky černých děr, kterou se Hawking zabýval během své vědecké kariéry. V poslední práci se vědec snažil dokázat, že informace o předmětu umístěném v černé díře lze zachránit a obnovit.

Podle jeho názoru má černá díra kromě hmoty a náboje také teplotu. Vzhledem k tomu, že se všechny objekty ve vesmíru ochlazují, v určitém okamžiku by měla přestat existovat černá díra. To by však porušovalo zákony kvantového světa, které uvádějí, že objekty nemohou zmizet bez stopy. Právě o to, co se děje s částicemi uvnitř černé díry po jejím zmizení, se tento fyzik zajímal.

Hawking zemřel 14. března 2018 ve věku 76 let. Vědec, který strávil většinu svého života na invalidním vozíku, je široce známý jako propagátor vědy, v posledních letech věnoval značnou pozornost takovým problémům lidstva jako je globální oteplování, stav životního prostředí a sociální nerovnost.