Co táhne Česko hlouběji do Visegrádu? Neopětovaná láska země k Německu

Češi by si přáli více spolupracovat s Německem. To ale český zájem neopětuje, proto Česku nezbývá než přistoupit na politiku Visegrádské skupiny, aby země mohla zůstat členem silné koalice, píše autor Almut Möller na portálu Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR).

Evropští politici vidí Českou republiku jako část Visegrádské skupiny v neformální alianci s Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Tyto země spolu hájí zájmy střední a východní Evropy. Koalice vznikla v důsledku migrační krize z roku 2015, a to nehledě na to, že Praha v posledních 25 letech intenzivně jednala o politickém směřování i s ostatním sousedy, píše portál.

Nehledě na to, že Berlín vidí ve Visegrádské skupině překážku při provádění své politiky, Praha by si přála s Berlínem těsnější vztahy. Tato přání Česka ale Berlín z velké části ignoruje, vyplývá z nedávného průzkumu provedeného ECFR.

Z průzkumu je vidět, že pro Českou republiku je nejdůležitějším partnerem Slovensko, svého druhého nejdůležitějšího partnera ČR vidí v Německu.

„Díky neopětovanému entuziazmu je Praha z Německa více zklamaná než téměř jakákoli jiná země kromě Velké Británie," stojí v článku.

Z důvodu, že Česká republika má velmi slabé styky s Francií, druhým nejdůležitějším hráčem Evropské unie, se zdá, že pražská strategie na vytváření evropské spolupráce mimo Visegrádskou skupinu je zaměřena výhradně jen na Berlín, myslí si autor článku.

„V situaci, kdy antagonismy mezi západními a východními členskými státy nadále rostou, Česká republika může cítit, že nemůže nic jiného dělat, než stále více přistupovat na slova Visegrádské skupiny o migraci a dalších důležitých záležitostech v nastávajících měsících," píše Möller.

To by ovšem Německo nemělo dopustit a mohlo by pomoci Praze najít alternativní partnery v jiných oblastech se společnými zájmy, uzavírá autor.