Když odpovídal na otázku, co mají dělat občané Ukrajiny, kteří musejí z různých důvodů cestovat do Ruska, Omeljan prohlásil, že by si měli místo toho „obléci stejnokroj, vzít si samopal a jít bojovat".

A teprve potom, „po dobytí nazpět Kubáni a Moskvy" bude možné uvažovat o tom, že „musím a chci tam jet".

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Ukrajinská Rada oznámila plány přeformátovat Krym

Když komentoval dříve výstavbu Krymského mostu , Omeljan prohlásil, že z jeho „politického hlediska" je to most, „který spojí ukrajinský Krym a ukrajinskou Kubáň".

Předseda veřejné komory Krymu Grigorij Joffe prohlásil, že podobná Omeljanova prohlášení svědčí zjevných nedostatcích ukrajinského systému vzdělání. „Ukrajinské ministerstvo vzdělání by se mělo zamyslet nad tím, co má dělat s vyučováním zeměpisu. Možná je třeba zvýšit náklady na zeměpisné mapy," dodal Joffe.

Národní antikorupční byro Ukrajiny (NABU) podezírá Omeljana z nezákonného obohacování se a z uvedení nehodnověrných údajů o majetku. Obžaloba požádala, aby bylo vůči ministrovi použito omezovací opatření v podobě kauce v částce 5 milionů hřiven (175,4 tisíce USD).

Kyjevský soud propustil Omeljana na kauci a nařídil mu, aby se dostavil k detektivům NABU na jejich první požádání, informoval je o změně místa pobytu, a zdržel se kontaktů se svědky. Soud přitom částečně vyhověl žádosti prokurátora o obstavení ministrova majetku.