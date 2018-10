Šance pro ženy: Média uvedla jména možných kandidátek na post stálého zástupce USA při OSN

Prezident USA Donald Trump uvažuje o dvou kandidaturách do funkce stálého zástupce při OSN po demisi Nikki Haleyové, oznámil portál Politico s odvoláním na vysoce postavené úředníky.

Podle informace Politico, jde o Jamie McCourtovou, která je nyní velvyslankyní USA ve Francii a Monaku, a Kelly Craftovou, která řídí v současné době americkou diplomatickou misi v Kanadě.

Zdroje podotýkají, že prezident by chtěl jmenovat do této funkce ženu. Kromě toho jsou lidé v Bílém domě toho názoru, že z bezpečnostních důvodů by bylo třeba zvolit budoucího stálého zástupce z počtu nynějších zaměstnanců administrativy.

„Zvolíme-li někoho cizího, budou nutné všelijaké formality, kontrola osobních údajů a finanční prověrka, a to může zabrat hodně času," podotkl jeden ze zdrojů.