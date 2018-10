Anglická banka Bank of England vydá nové polymerové bankovky v hodnotě 50 liber

Bank of England, centrální banka Velké Británie, plánuje po roce 2020 vydání nových polymerových bankovek v hodnotě 50 liber. Dne 13. října o tom informovala tisková služba regulátoru dané banky.

Podle zprávy uveřejněné na stránkách banky, by měla být tato bankovka poslední z řady nových bankovek, které jsou vyrobeny z polymeru. Podle zástupců regulátoru jsou tyto bankovky čistší a odolnější než klasické bankovky, a také je velmi těžké tyto peníze zfalšovat.

Bankovky v hodnotě 50 liber budou vypuštěny do oběhu poté, co budou vydány polymerové bankovky v hodnotě 20 liber, což je naplánováno na rok 2020. V současnosti tato banka již vypustila do oběhu polymerové bankovky v hodnotě 5 a 10 liber.

Dne 17. října vydala Evropská centrální banka nové bankovky v hodnotě 100 a 200 eur. Jejich vypuštění do oběhu se plánuje na 28. května roku 2019.