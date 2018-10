Biden: Trump spojuje americké hodnoty se špínou

Bývalý viceprezident Joe Biden „přišel s nevídanou drsnou kritikou" proti Donaldu Trumpovi. Podle něj hlava Bílého domu zanedbává americké hodnoty a shazuje státní instituce, aby „soustředil moc do svých rukou", píše The New York Times.

Biden učinil prohlášení během rozsáhlé cesty po Americe z Kalifornie do Kentucky. Podporuje demokraty, kteří se účastní kongresových voleb v mezivolebním období, a zdá se, že vyzdvihuje témata pro svou potenciální prezidentskou kampaň v roce 2020, domnívají se noviny.

„Trump prostě jednoduše spojuje se špínou americké hodnoty tím, jak mluví o lidech, jak se jim směje a jak je ponižuje. Musím vám říct, že v jeho šílenství existuje určitá metoda, kterou nás chce vtáhnout do tohoto davu s sebou," řekl Biden.

Uznal, že přístup Trumpa je obzvláště účinný pro bílé představitele dělnické třídy v americkém jádru. Proto by se demokraté měli pokusit získat zpět hlasy těchto voličů. V opačném případě opět riskují ztrátu prezidentských voleb.

Podle Bidena současný americký prezident vyhrává na nespokojenosti bílých Američanů s migranty. Ale tato „velmi, velmi stará metoda" mu nedovolí udržet podporu většiny po dlouhou dobu, je si jistý politik.