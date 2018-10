Vědci prozradili, jaké sexuální problémy mají pornoherci

Vědcům se podařilo zjistit, že pornografie nemá negativní vliv jenom na sexuální život „spotřebitelů", ale také na život těch, kteří filmy pro dospělé natáčí. Výzkum vedl urolog Justin Dubin. Ten vyjádřil naději, že by tento průzkum mohl pomoci překonat rozrušení a úzkosti těm, kteří se až příliš často srovnávají s pornohvězdami.

© Fotolia / Syda Productions Vědci oznámili, jak často můžete jíst vejce

Analýza také odhalila, že každý třetí pornoherec trpí poruchami erekce. Celkem 69 % z nich totiž uvedlo, že při své práci musí používat přípravky na erekci. A 58 % respondentů se pak přiznalo, že tyto přípravky používá i ve svém osobním životě. Vědce zaskočilo především to, že tyto medikamenty hojně užívají mladí herci. Celkem 84 % uživatelů těchto léků jsou totiž muži ve věku od 20 do 29 let.

Co se týče pornohereček, zde byla analýza mnohem složitější. Vědci však přišli na to, že určitou formou sexuální dysfunkce trpí každá čtvrtá žena, která se v pornoprůmyslu pohybuje již několik let. Podle Dubina se však nepodařilo zjistit, zda tyto poruchy přímo souvisí s jejich profesí.

Jak závěrem dodal lékař — srovnávat se s nimi je nefér nejen vůči sobě, ale také vůči nim.