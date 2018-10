Porošenko promluvil o třech „značkách“, které rozčilují Moskvu

„Existují tři ukrajinské značky, které dnes nejvíc rozčilují Moskvu. Jsou to ozbrojené síly. Je to Národní garda. Je to autokefální církev, kvůli které Putin dokonce svolal včera Bezpečnostní radu, aby rozhodli, jak mají bránit svoji pátou kolonu na Ukrajině," napsal Porošenko.

© Sputnik / Maxim Bogodvid V Ruské pravoslavné církvi okomentovali nová opatření Konstantinopolu

Prezident Petro Porošenko usiluje o uznání nekanonických církevních struktur a vytvoření jediné místní autokefální církve na Ukrajině , i když slíbil, že nebude zasahovat do církevních záležitostí.

Konstantinopolský patriarchát přijal rozhodnutí o zahájení procedury poskytnutí samostatnosti církve na Ukrajině a také o neodkladném obnovení kyjevského zastupitelství podřízeného bezprostředně konstantinopolskému patriarchovi.

Ruská pravoslavná církev označila rozhodnutí Synody za legalizaci rozkolu a prohlásila, že tím způsobí nenapravitelnou škodu, protože se to dotkne osudu milionů lidí nejen na Ukrajině, ale v celém pravoslavném světě.

Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п’яту колону всередині України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13. října 2018

