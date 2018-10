Welt am Sonntag: Nové samopaly pro Bundeswehr neprošly testy

Testování odhalilo, že ani jeden z nových modelů, který představili výrobci, neodpovídá avizovaným požadavkům. V důsledku toho se tak proces modernizace armády zpomalil a zvýšily se i příslušné náklady. Německý Bundeswehr se tak potýká s neočekávanými problémy s pořízením samopalů, píše deník. Welt am Sonntag to oznámil s odvoláním na údaje z interního dokumentu, který se novinářům dostal do rukou.

V průběhu prvního testování se ani jeden z navrhovaných modelů zbraně neukázal jako vhodný pro potřeby německých ozbrojených sil, píše deník. Srovnávací testy také ukázaly, že ani jedna ze zbraní nesplnila oficiálně avizované požadavky zákazníka. Takový verdikt je uveden v tajném dokumentu Německého spolkového úřadu pro výzbroj, informační technologie a provoz.

Ministryně obrany Ursula von der Leyenová rozhodla, že je nutné, aby byly automatické pušky G36 vyřazeny z výzbroje Bundeswehru, který je nyní používá. Také požaduje, aby tyto zbraně byly k roku 2021 nahrazeny novým modelem.

Německé ministerstvo obrany však tají, jaké společnosti se účastní výběrového řízení na získání dané smlouvy. Je známo jen to, že mezi ně patří firma Heckler & Koch, která je výrobcem samopalů G36. Právě tyto samopaly se staly důvodem konfliktu mezi německou ministryní obrany a výrobcem zbraní. Ursula von der Leyenová totiž věří výsledkům testování, které odhalilo, že zbraně nezaručují přesnost střelby za určitých extrémních podmínek, jako jsou například příliš dlouhé palby či extrémní horko.

Deník však uvádí, že průzkum mezi vojáky ukázal, že jsou samopaly G36 spolehlivé a snadno použitelné. Kromě toho soud, na žádost samotného výrobce, potvrdil, že uvedené samopaly skutečně odpovídají všem oficiálním požadavkům a nemají žádné nedostatky. I přesto se však Ursula von der Leyenová rozhodla, že všech 167 000 samopalů G36 stáhne z provozu.

V současné době bylo dohodnuto, že bude zakoupeno pouze 120 000 nových samopalů, jejichž celková hodnota činí 250 milionů eur. Kvůli doplňujícímu zařízení se však cena vyšplhá až na 400 milionů eur. Konečná cena bude známa až poté, co se rozhodne, kdo se stane výrobcem nových zbraní. Zároveň však kvůli prodlevám vznikají nové výdaje. Jen pro uskutečnění posledních testů bylo zapotřebí asi 750 tisíc eur navíc, podotýká deník.