Mluvčí MZV RF: Bellingcat neprošetřila incident v Salisbury

Řekla to na televizním kanálu Rusko-1.

„Bellingcat neprošetřil Salisbury. Bellingcat mlčela po dobu šesti měsíců a neposkytla jediný materiál, který by spojil to, co se tam stalo s určitými osobami. Prostě dala dohromady informace, které jí byly poskytnuty v rámci projevu britské delegace na Valném shromáždění OSN," citovala ruská média Zacharovovou.

Dříve skupina Bellingcat zveřejnila vyšetřování, které údajně prokazovalo spojení „podezřelých" z otravy Skripala, Petrova a Boširova, s ruskými tajnými službami.