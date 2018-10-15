Ruský silák posunul motorovou loď o hmotnosti 11 tisíc tun

„Je to o 500 tun více než předcházející rekord. Motorovou loď Sergej Gavrilov posunul atlet 17. března 2018. Tento nový absolutní světový rekord v tahu vodního dopravního prostředku věnoval Ivan nadcházejícímu 80. výročí Přímořského kraje," uvádí se v zprávě.
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Сегодня во Владивостоке Приморский силач Иван Савкин с первой попытки сдвинул с места на расстояни пол метра теплоход Камчатского Морского Пароходства Юрий Тарапуров, массой 11тысяч тонн это на 500тонн больше предыдущего достижения атлета — 10500тонный теплоход Сергей Гаврилов, атлетом был отбуксирован 17марта 2018года. Своё достижение — новый абсолютный Мировой Рекорд по буксировке водного транспорта Иван посвящает предстоящему празднованию 80летия со Дня Рождения Приморского края. От себя выражаю благодарность организаторам и генеральному партнеру "Камчатскому морскому пароходсту", а именно коммерческому директору Евгению Иванчей. Моим партнерам: юр.бюро "Опора", в лице директора Алексей Ананьева и салону "Калиостро" в лице директора Евгения Зеленюка.
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