Trump vysvětlil, proč je Čína je nebezpečnější než Rusko

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že Čína je z pohledu zasahování do voleb nebezpečnější než Rusko. Uvedl to v rozhovoru pro americkou televizní síť CBS.

Na otázku v rozhovoru pro CBS, jestli Rusko zasahovalo do voleb v roce 2016, Trump odpověděl: „Zasahovalo, ale myslím si, že Čína také. Myslím si, že Čína je mnohem větší problém."

Trump opět odmítl informace, že by se během voleb domlouval s Ruskem.

„Myslíte si, že bych začal volat do Ruska a prosit o pomoc ve volbách? Přestaňte… Nedokázali by mi pomoc. Prý zavolat do Ruska! To je sranda," oznámil Trump.

Vyšetřování údajného ruského zásahu do amerických voleb a také předpokládaného spojení Donalda Trumpa s Ruskem vede nezávislý speciální státní zástupce Robert Mueller a také probíhá ve výboru pro rozvědku Sněmovny reprezentantů a Kongresu USA. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil obvinění ze zásahu do voleb za absolutně nepodložená. Rusko opakovaně odmítlo obvinění z pokusů o ovlivnění voleb v různých zemích.