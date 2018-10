Podvod v Kremlu! Bývalý šéf protokolu promluvil o chytrém triku s vodkou

„Když nebyl v dobrém stavu, mohl mu číšník nalít vodu místo vodky. Bylo to přípustné kvůli zdravotnímu stavu," vysvětlil bývalý státní úředník.

Odmítl uvést jména prvních osob, se kterými se to provádělo, avšak autoři pořadu naznačili, že jde o prvního prezidenta Ruska Borise Jelcina. „Výjimky se stávaly pouze, když Boris Nikolajevič Jelcin pracoval na dokumentech," říká hlas v pozadí před tím, než Ševčenko promluvil o nahrazení alkoholu v prezidentově skleničce vodou.

Avšak podle slov bývalého šéfa kremelského protokolu se to dělalo velmi zřídka. „Nepamatuji si, aby vodu nalévali (prezidentovi SSSR) Michailu Sergejeviči (Gorbačovovi). Měl skleničku, zdvihl, ale pak ochutnal a položil ji. Je to osobní problém. Je-li člověk zdráv, může do sebe obrátit celou skleničku," vzpomíná devětasedmdesátiletý Ševčenko.