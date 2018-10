Ruský admirál reagoval na obvinění ohledně organizace provokací v Arktidě

Již dříve velitel operací námořní pěchoty Nizozemska generál Jeff McMootry uvedl, že ruské válečné lodě a letadla se pokouší o provokaci britských a nizozemských vojáků na cvičení v Arktidě. Podle jeho slov je nyní ruských lodí o mnoho více, než tomu bylo v minulých desetiletích a letadla létají velmi blízko. Právě proto se generál domnívá, že je možné takové jednání označit za provokaci.

„Manévry našeho letectva a lodí jsou stanoveny Mezinárodními pravidly pro zabránění kolizím na moři, a to od roku 1972. V souladu s těmito pravidly nikdo Rusku nezakazoval provádět manévry pod širým nebem a na moři. Pokud se loď přiblíží ke kurzu jiné lodě blíže, než se uvádí v pravidlech, pak se vše zdokumentuje a začíná proces projednávání s přijetím opatření," oznámil Valujev.

Na konci září britský ministr obrany Gavin Williamson informoval o nové obranné strategii v Arktické oblasti, která byla z velké části považována za reakci na „hrozby" ze strany Ruska . Ministr poukázal i na to, že by to Arktidu a Dálný sever postavilo do centra strategie zajištění bezpečnosti Spojeného království.

Již dříve Ministerstvo obrany RF několikrát oznámilo, že uskutečňovalo a uskutečňuje veškeré plavby lodí a lety letadel v souladu s mezinárodními pravidly a nenarušuje hranice jiných států. Rusko také v souvislosti se zvýšenou aktivitou zemí NATO u svých hranic uvedlo, že pro nikoho nepředstavuje hrozbu, ale že nebude ignorovat akce, které by mohly ohrozit jejich zájmy.