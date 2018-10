Idlibští bojovníci odmítli složit zbraně, tvrdí zdroj

Část bojovníků, kteří měli být vyvedeni z demilitarizované zóny v syrském Idlibu do 15. října, odešla dále do provincie a nesložila zbraně, sdělil Sputniku zdroj z opozice.

„Ustoupili dál od demilitarizované zóny, ale zbraně si ponechali. Tato zóna již má šířku 15-20 km, radikální skupiny, i když bez těžkých zbraní, ustoupily do hloubky provincie Idlib a ponechaly si střelné zbraně, i když se předpokládalo, že je odevzdají. Proč to udělali, není zatím jasné," poznamenal zdroj.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Z demilitarizované zóny v Idlibu byla stažena těžká technika

Řekl, že skupiny (jež zůstaly v zóně) učinily prohlášení, že Džabhát an-Nusrá (teroristická organizace zakázaná v Rusku) ustoupila, že nemá velký počet bojovníků. „Ale není jasné, jde-li o léčku, nebo je to pravda," prohlásil zdroj.

Také poznamenal, že Rusko a Turecko různě hodnotí otázku syrského urovnání, co se dá pokládat za těžké zbraně, které strany měly stáhnout z demilitarizované zóny v Idlibu do 10. října.

„(Mezi Ruskem a Tureckem) pokračují jednání ohledně toho, co se dá považovat za těžkou zbraň. Možná, že to potrvá ještě dlouho. Turecko má za to, že protivzdušné systémy Šilka nepatří do těžkých zbraní, ale spíš do středních, ale pro Rusko je to těžká zbraň," sdělil zdroj.