Saúdský král nařídil zahájení vnitřního vyšetřování zmizení novináře Chášakdžího

Saúdský král státnímu zástupci nařídil, aby zahájil vnitřní vyšetřování případu zmizení novináře Chášakdžího, který v Turecku zmizel 2. října, agentuře Reuters to oznámil saúdský úředník.

Chášakdží, který od roku 2017 žije v USA a pracuje pro noviny Washington Post, zmizel v Turecku 2. října poté, co vstoupil do budovy generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. Podle nevěsty novináře ho pracovníci konzulátu tento den pozvali, aby vyřídil dokumenty. Jí samotnou do budovy nepustili. Po pěti hodinách jí jeden z pracovníků oznámil, že Chášakdží už odešel a nemusí na něho čekat.

Podle tvrzení úřadů Saúdské Arábie Chašákdží zmizel poté, co opustil budovu konzulátu. Turecký prezident Erdogan žádá, aby Saúdská Arábie dokázala svoji nevinu. Mluvčí tureckého ministerstva zahraničí oznámil, že Turecko od Saúdské Arábie získalo povolení k prohlídce generálního konzulátu v Istanbulu.