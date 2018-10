Vědci prozkoumali oběžné dráhy planetek, které by mohly zničit život na Zemi

Astrofyzici Mattia Galiazzo a Rudolf Dvořák z Vídeňské univerzity ve spolupráci s Elizabeth Silberovou z Brownovy univerzity (USA) prozkoumali osud kentaurů, tedy malých těles ve sluneční soustavě, jejichž původní oběžné dráhy se nachází mezi Jupiterem a Neptunem. Výzkum byl zveřejněn v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Vědci přišli na to, že téměř polovina těchto kentaurů může vstoupit do zemského regionu a zhruba 7 % z nich je schopno komunikovat s planetami zemské skupiny. Zjistili také to, že mohou být příčinou katastrofických událostí, ke kterým na Zemi v minulosti došlo.

Toto zjištění je velmi důležité pro analýzu katastrofických událostí mimozemského původu, k nimž dochází i na takových planetách, jako je například Mars či Venuše.

„Naše práce poskytuje jakýsi systém pro lepší pochopení minulých událostí a také toho, jak tyto události mohly změnit život na Zemi a dalších planetách zemské skupiny. Tyto události mohou mít přímý vliv na život, a to tak, že ho zničí (například na Zemi) nebo pro něj vytvoří příznivé podmínky (např. hydrotermální aktivity). Kromě toho tyto výsledky poskytují mnoho odpovědí na otázky, které se týkají vývoje současné sluneční soustavy," řekl závěrem Galiazzo.