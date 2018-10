Vědci: Třetí světová válka začne ve vesmíru kvůli USA

Vědci se domnívají, že i náhodné poškození vesmírné lodi stačí k zahájení rozsáhlé války. Je tedy možné, že by mohlo dojít jak k fyzickému zničení objektů, tak ke kybernetickým útokům na elektronické řídicí satelitní systémy. Uvádí to portál Life.

Americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson uvedl, že více než polovina z 1700 vesmírných objektů, umístěných na oběžné dráze, patří Spojeným státům. Dodal, že kvůli jejich velkému počtu by i náhodné poškození jednoho z nich mohlo vyvolat jaderné útoky, píše Business Insider. V tomto případě by jaderná válka, podle amerického astrofyzika, mohla mít přímou i nepřímou podobu. V prvním případě by mohlo dojít k fyzickému zničení objektů, v druhém pak ke kybernetickým útokům na elektronické řídicí satelitní systémy.

Pátá část všech amerických satelitů , jak vysvětluje Tyson, patří armádě a je zodpovědná za efektivní velení a kontrolu vojsk v jakékoliv oblasti světa, kde je americká armáda přítomna. Americký astrofyzik poznamenal, že selhání jednoho nebo dvou satelitů sice neovlivní život obyčejných Američanů, ale zničení většiny satelitního uskupení by mohlo Ameriku navrátit do doby kamenné. Telefony, bankomaty, internet či navigace by totiž přestaly fungovat.

Vědci poznamenávají, že vytvoření jakéhosi vesmírného sboru, tedy nového druhu vojsk v amerických ozbrojených silách, by mohlo usnadnit práci s kosmickou lodí. Nebezpečí náhlého vypuknutí války ve vesmíru, přerůstající v kolizi na Zemi, však i nadále zůstává. Uvádí to portál Life.