Turecká policie opustila konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu po zmizení saúdského novináře

Turecká policie opustila budovu generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu poté, co provedla její prohlídku v souvislosti se zmizením saúdského novináře Jemala Chášakdžího. Informuje o tom televize TRT.

Dříve v pondělí společná turecko-saudská pracovní skupina pro tento případ uspořádala své první zasedání na istanbulském policejním oddělení. Pak členové pracovní skupiny ze Saúdské Arábie šli na konzulát. Později do budovy vstoupila turecká policie, aby prohledala budovu.

Chášakdží, který od roku 2017 žije v USA a pracuje pro noviny Washington Post, zmizel v Turecku 2. října poté, co vstoupil do budovy generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. Podle nevěsty novináře ho pracovníci konzulátu tento den pozvali, aby vyřídil dokumenty. Jí samotnou do budovy nepustili. Po pěti hodinách jí jeden z pracovníků oznámil, že Chášakdží už odešel a nemusí na něho čekat.