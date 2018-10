Britské ministerstvo obrany předpovídá rozšíření vlivu Ruska ve světě

Nová verze Global Stretegic Trends, která byla zveřejněna předešlého dne, je již šestou v řadě a je navržena tak, aby doplňovala obrannou strategie, jejíž ustanovení byla vypracována před třemi lety. Dokument by měl být pro britskou vládu jakýmsi vodítkem, co se týče omezení vzniku nových rizik. Část tohoto dokumentu je věnována Rusku.

„Ruská přítomnost na mezinárodní scéně se může rozšiřovat, zejména v Arktidě, na Blízkém východě a v severní Africe. Pro rozšíření svého vlivu by Rusko mohlo vytvářet nové vztahy a pracovat na základech (pro budoucí spolupráci, pozn. red.). Na Asijsko-pacifický region připadá asi 60 % prodeje ruské výzbroje, proto bude tento region pro ruský obranný průmysl prioritou," uvádí se v daném dokumentu.

V dokumentu se také píše, že Rusko hledá možnosti, jak prohloubit obchodní a obranné vztahy s Čínou. Dále pak to, že Rusko může rozšířit své kontakty s dalšími regionálními mocnostmi tak, že se dohodnou na projektech v jihovýchodní Asii, bude udržovat vojenské vazby s Indií a naváže nové kontakty s Pákistánem.

Autoři tohoto dokumentu se domnívají, že Rusko v nejbližší době nezmění zahraniční politiku v Eurasii.

„Jádro priorit ruské zahraniční politiky, pravděpodobně, zůstane z větší části nezměněno (…) a region Eurasie zůstane prioritou v ruském strategickém myšlení. Obavy Ruska ohledně její teritoriální celistvosti, a také přežití jakožto národa, budou i nadále vyvolávat expanzi a pokusy vyvíjet tlak a vliv na země, které s Ruskem sousedí," tvrdí se v dokumentu.

Zároveň si autoři této zprávy myslí, že obranné iniciativy Ruska budou omezeny vnitřními faktory, zejména pak nedostatkem rekrutů.

„V následujících pěti letech se počet mladých lidí v Rusku sníží na méně než 25 milionů lidí a bude dále klesat. To a také vliv faktorů, které souvisí se systémem zdravotní péče, může omezit tradiční ruské plány na ozbrojené síly čítající milion lidí. Rozhodnutí najmout do služeb vojska cizince ve věku 18-30 let by však mohlo vyvolat určité konflikty," píše se ve zprávě.

V dokumentu se také uvádí, že si Rusko v nejbližší době zachová svůj model státní správy.