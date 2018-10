Bývalý vrchní velitel NATO řekl, jak Moskva může pomoct Rijádu v případě sankcí USA

Saúdská Arábie místo amerických zbrani začne kupovat zbraně z Ruska a Číny, pokud Washington ukončí vojenské smlouvy s Rijádem kvůli zmizení saúdského novináře Džamála Chášakdžího v Turecku. Takovou prognózu vyjádřil v pondělí bývalý vrchní velitel spojených sil NATO v Evropě James Stavridis, uvádí CNBC.

Uvedl sankce, které by mohl Rijádu uložit Washington v souvislosti se smrtí opozičního novináře. „I když nebudeme zmiňovat ekonomické problémy, které uvádí americký prezident, jako jsou pracovní místa, stále existuje spolupráce ve vojenské oblasti. Pokud Saúdská Arábie nezíská americké zbraně, budou nakonec kupovat ruské nebo čínské zbraně, prohrajeme v operačním plánu," věří Stavridis.

„Kdo v tomto případě získá nejvíce? Írán, který bude i nadále tlačit celý region, pak se zvýší pravděpodobnost destabilizace situace," varoval.

„Nemyslím si, že by to bylo přehnané, když tuto situaci pojmenujeme jako první skutečnou zahraniční politickou krizi Trumpovy administrativy," řekl Stavridis. Pozitivně posoudil rozhodnutí prezidenta USA, aby poslal ministra zahraničí Michaela Pompea do Saúdské Arábie a Turecka v souvislosti se zmizením Chášakdžího. „To neznamená, že my, Spojené státy americké, zabijeme životně důležité vztahy s královstvím, ale musíme dostat odpovědi na některé otázky dříve, než učiníme další kroky, které mohou zahrnovat uložení sankcí na určité úrovni," vysvětlil Stavridis.

© AFP 2018 / Ozan Kose Turecká policie opustila konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu po zmizení saúdského novináře

Dříve v pondělí Trump telefonoval se saúdským králem a následně nařídil okamžité vyslání amerického ministra zahraničí do Rijádu. Podle prezidenta jeho partner nesmírně silně popřel jakoukoli účast království na zmizení novináře. Trump na základě telefonického rozhovoru se saúdským králem uvedl, že mohlo jít o samostatné vrahy.

Minulou sobotu americký prezident znovu promluvil proti uložení ekonomických sankcí, které by porušily vojenské smlouvy se Saúdskou Arábií.