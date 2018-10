Poprvé za 25 let se víkend v New Yorku obešel bez střelby

V New Yorku, největším americkém městě, poprvé od roku 1993 nedošlo během víkendu k žádné střelbě a ani nebyl nikdo zavražděn. Informoval o tom ruský portál Rg.ru.

„Pátek, sobotu a neděli jsme strávili bez jakýchkoliv střel či vražd. To se stalo poprvé za poslední desetiletí. Na takovou událost mohou být pyšní nejen v NYPD (policejní oddělení New York City Police Department), ale také všichni obyvatelé New Yorku," uvádí se v prohlášení, které městská policie zveřejnila na Twitteru.

© Fotolia / Eugene Feygin Roční dítě zahynulo v USA kvůli hře s pistolí

Jak však policie dále uvedla, tomuto nejklidnějšímu víkendu za celých 25 let ve městě „Velkého jablka" (Big Apple) předcházel jeden z nejhorších víkendů za uplynulý rok. Víkend předtím totiž v Brooklynu a Bronxu došlo k několika přestřelkám a vraždám. Dne 8. října byl poblíž nočního klubu zavražděn pětatřicetiletý rapper Frank Snyder, který vystupoval pod pseudonymem Hollywood Play.

Deník Le Monde píše, že se v New Yorku, v porovnání se stejným obdobím za uplynulý rok, snížil počet incidentů s použitím střelných zbraní až o 1,1 %. Nicméně počet vražd je opět na vzestupu. V roce 2017 byla zaznamenána rekordně nízká úroveň vražd od roku 1950 (celkem 292 násilných smrtí). Za první letošní půlrok však bylo v New Yorku evidováno již 147 vražd, což je o 8 % více, než za stejné období v roce 2017. K většině vražd došlo v kriminálních čtvrtích Brooklynu a Bronxu, a to kvůli neshodám mezi drogovými dealery a pouličními gangy.