Kosmonaut promluvil o přetížení po havárii Sojuzu

„Na posádku, která se nachází v křeslech návratového modulu, obvykle působí přetížení namířené na hruď a záda. K čemu to můžeme přirovnat? Jako by vám na hruď položili betonový blok," uvedl.

Ovčinin dodal, že přetížení 7G znamená, že váha takového bloku se rovná sedmi vahám člověka. „Pokud vážíte 90 kg, vaše váha se 7x zvýší a s takovou váhou vám bude blok ležet na hrudi," uvedl kosmonaut a zdůraznil, že se to dá vydržet.

Podle kapitána Sojuzu kosmonauti během tréninku zažívají ještě větší přetížení. „Proto posádka v podstatě ví, co to je. Jak je nutné dýchat a co při takovém přetížení dělat," vysvětlil.

K havárii Sojuzu došlo 11. října. Při startu pilotované lodi Sojuz z Bajkonuru na 119. sekundě letu došlo k vypnutí motorů druhého stupně při odpojení bočních bloků prvního stupně od centrálního bloku druhého stupně. Členové mise MKS-57/58 nouzově přistáli v Kazachstánu. Předběžným důvodem havárie je špatné spojení centrálního bloku.