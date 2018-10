Ukázalo se, že záhadný kosmický jev je vlastně neobvyklou katastrofou

Signál GW170817 byl zaregistrován dne 17. srpna roku 2017. Vědci zaznamenali gravitační vlny způsobené kolizí dvou neutronových hvězd, z nichž každá byla 1,1-1,6x těžší než Slunce. Událost způsobila tzv. kilonovu, která byla doprovázena krátkým zábleskem záření gama, jasným zábleskem v optickém a infračerveném dosahu a dlouhým zábleskem rentgenových a rádiových paprsků.

V roce 2015 objevil vesmírný teleskop Herschel Space Observatory krátký záblesk záření gama GRB150101B.

Oba záblesky způsobily slabou a krátkodobou gama explozi a následně se staly zdrojem jasného modrého světla a prodlouženého rentgenového záření. Galaxie, v nichž se celá událost odehrála, jsou eliptické. Všechny jejich hvězdy jsou staré několik miliard let a nevykazují žádné známky vzniku nových hvězd. Podle vědců to vypovídá o tom, že GRB150101B a GRB170817A patří do stejné skupiny objektů. Jedná se tedy i kilonovy.

Přesto však podle astrofyziků existuje mezi danými záblesky určitý rozdíl. GRB150101B se nachází mnohem dál než GRB170817A, tedy asi 1,7 miliard světelných let od Země. Vědci navíc nezaregistrovali během první exploze gravitační vlny. Pravděpodobně totiž byla způsobena kolizí neutronové hvězdy a černé díry.