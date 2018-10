Turecká policie v konzulátu Saúdské Arábie objevila důkazy vraždy novináře Chášakdžího

Jak dříve uváděla turecká média, během noční prohlídky turečtí specialisté odebrali vzorky půdy z pozemku konzulátu a také uvnitř budovy použili ultrafialové paprsky na hledání stop krve. Prohlídka trvala přes devět hodin. Podle informací zdroje Sputniku na tureckém ministru zahraničí v úterý vyšetřovatelé prohledají rezidenci konzula Saúdské Arábie.

Chášakdží, který od roku 2017 žije v USA a pracuje pro noviny Washington Post, zmizel v Turecku 2. října poté, co vstoupil do budovy generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. Podle nevěsty novináře ho pracovníci konzulátu tento den pozvali, aby vyřídil dokumenty. Jí samotnou do budovy nepustili. Po pěti hodinách jí jeden z pracovníků oznámil, že Chášakdží už odešel a nemusí na něho čekat.