USA versus Saúdská Arábie. Lze očekávat novou apokalypsu?

Případ zmizení saúdského novináře Jemala Chášakdžího poté, co vstoupil do budovy generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu, získává větší ozvěnu. Vzniká otázka, jaký dopad bude mít tato situace na vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií. Experti nevylučují ani špatné scénáře.

Loni tento novinář emigroval do USA, kde začal psát pro The Washington Post analytické články věnované politické situaci ve své vlasti a vnější politice Rijádu. Zároveň neskrýval svůj kritický postoj ke vládě své vlasti.

V souvislosti se zmizením Chášakdžího Sputnik získal komentář expertů, kteří jsou odborníky na problematiku Blízkého východu a USA.

© REUTERS / Osman Orsal Turecká policie v konzulátu Saúdské Arábie objevila důkazy vraždy novináře Chášakdžího

Podle názoru arabisty Grigorije Kosače Saúdská Arábie velmi dobře chápe to, že udělat stejný krok vůči USA, jaký udělala vůči Švédsku, Německu a Kanadě, není úplně rozumné. Zároveň podotkl, že se v saúdských médiích publikují úplně apokalyptické scénáře rozvoje událostí.

„Pochybuji, že Spojené státy na jedné straně prudce zhorší vztahy se Saúdskou Arábií, na druhé straně pochybuji, že Saúdská Arábie učiní razantní opatření vůči Spojeným státům. Trump je pro Saúdskou Arábii jako čerstvý vánek v saúdském okně. Když se ke konci blížilo druhé volební období Obamy, saúdský tisk otevřeně psal, kdy už to všechno skončí a že je jedno, kdo bude v čele, hlavně ať to není Obama. Trump nakonec uskutečnil svou první oficiální návštěvu právě do Saúdské Arábie. Obrovské smlouvy byly uzavřeny se Spojenými státy. Trump oznámil novou strategii týkající se nejhoršího nepřítele Saúdské Arábie — Íránu — a odstoupil od dohody 5 + 1. To vše je pro Saúdskou Arábii důležité. A pokud Trump bude donucen učinit určitá opatření, předpokládám, že k razantním činům vůči Arábii nedojde, stejně jako nedojde k razantní reakci ze strany Saúdské Arábie. Apokalyptický scénář tedy nenastane. USA nejsou Švédsko, ani Německo, ani Kanada, s nimiž má Saúdská Arábie minimální vnější ekonomické vztahy," poznamenal ve svém komentáři Kosač.

© AP Photo / Alex Brandon Trump slibuje krutý trest, pokud za zmizením novináře stojí Rijád

Navíc odborník uznává, že hrozby jako odpověď na možné sankce USA ze strany Saúdské Arábie oficiálně nebyly ohlášeny. I když je nálada napjatá, nikdo nic neprohlásil. Naopak saúdský velvyslanec ve Washingtonu, který je jedním ze synů vládnoucího monarchy, již učinil prohlášení, v němž poděkoval všem, kdo zaujímá zdrženlivou pozici ohledně událostí spojených s Jamalem Chášakdžím.

Kosač rovněž uvádí, že saúdská diplomacie v USA uvítala skutečnost, že mnohé americké firmy a značné množství představitelů amerických médií se zúčastní investičního fóra v Rijádu, včetně firem z obranného průmyslu, které mají zájem o zachování kontaktů s arabskou zemí.

Na druhou stranu Jurij Rogulev, ředitel Roosveltova fondu pro výzkum USA Moskevské státní univerzity zastává poněkud jiný názor.

„Neřekl bych, že tyto hrozby mají formální povahu, protože pozice Spojených států je dotknuta kvůli tomu, že tento novinář žil a pracoval ve Spojených státech, měl povolení k pobytu, pracoval v předním americkém listu WP. Jen tak Spojené státy nedokážou toto vše ignorovat, budou muset do jisté míry zareagovat, ale mohou reagovat různými způsoby. Lze to udělat na oko, ale dá se to udělat i skutečně," vyjádřil své obavy Rogulev.

Podle Roguleva názoru nelze říct, jakou cestu si zvolí USA a Trump, který manévruje, poněvadž nedávno navštívil Saúdskou Arábii a ukázal to jako velký úspěch a podepsal smlouvu v hodnotě skoro sto miliard dolarů. Takže by se tohoto úspěchu nechtěl zřeknout. Na druhou stranu USA nemůžou zůstat stranou, takže je to složitý úkol.