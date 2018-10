Vědci objevili anomální planety s nevysvětlitelným chováním

Astronomové z Cambridgeské univerzity (Velká Británie) objevili malou hvězdu, kolem které se otáčí čtyři plynoví obři, jejichž rozměry jsou srovnatelné s rozměry Jupiteru a Saturnu. Uvádí se to v tiskové zprávě, která byla zveřejněna na portálu Phys.org.

Hvězda CI Tau je stará dva miliony let a otáčí se kolem ní protoplanetární disk z prachu a ledu. Od Země je vzdálena asi 500 světelných let. Vědci věděli, že se v soustavě nacházela planeta, která patřila do zvláštní skupiny tzv. horkých jupiterů — tedy plynových obrů, kteří se nacházeli nejméně desetkrát blíže k mateřské hvězdě, než Merkur k Slunci. Pozorování však odhalilo, že jsou v disku trhliny, které jsou důkazem o existenci třech dalších obřích planet, píše Phys.org.

Jejich oběžné dráhy se velmi liší svou vzdáleností od CI Tau. Dva vnější plynoví obři, srovnatelní svou hmotností se Saturnem, se otáčí kolem hvězdy ve vzdálenosti, která je třikrát větší než vzdálenost od Slunce k Neptunu. A to silně kontrastuje s oběžnou dráhou horkého jupiteru. Ta první je svou hmotností srovnatelná se svým analogem ze sluneční soustavy a druhá planeta přesahuje hmotnost Jupiteru až desetkrát.

Všechny dříve známé hvězdy s horkými jupitery (jejich podíl představuje asi 1 % všech hvězd) jsou stokrát starší než CI Tau. Vědci zatím netuší, zda se plynový obr přesunul blíže k hvězdě díky gravitačnímu vlivu sousedních planet, nebo zda byl zapojen nějaký jiný mechanismus. Také není známo, jak tyto dvě vnější planety vznikly.