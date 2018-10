„Doufáme, že moudrost nakonec zvítězí a zároveň věříme, že budou respektovány všechny zájmy Ruské pravoslavné církve," odpověděl Peskov na otázku, zda se Kreml bojí toho, že bude mít narušení vztahů mezi Ruskou pravoslavnou církví a Konstantinopolem katastrofické následky pro pravoslavné věřící po celém světě.

Na prosbu, zda by Peskov mohl konkrétně uvést, co se myslí zájmy Ruské pravoslavné církve, uvedl, že by to měla vysvětlit samotná církev.