NI uvedl, s kým budou mít Spojené státy další válku

Íránská strategie Bílého domu pravděpodobně povede k vojenské konfrontaci mezi Washingtonem a Teheránem. Informuje o tom americký časopis The National Interest.

Strategie tlaku na Írán ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa předpokládá, že islámská republika bude v posledním tažení, praví se v materiálu. V Bílém domě se domnívají, že mírný tlak povede ke kolapsu v příštích několika měsících, dodává NI. Avšak tento vratký předpoklad dělá Trumpovu politiku extrémně riskantní, vysvětluje časopis. Takže příběh je plný příkladů, kdy tlak vyvolal konfrontaci, nikoliv kapitulaci státu, uvádí se v materiálu.

© REUTERS / Morteza Nikoubazl Washington hrozí Teheránu následky za útok na americkou misi

Redakce píše, že úplná izolace Trumpa na zasedání Rady bezpečnosti OSN minulý měsíc překvapila, ale tento případ se může stát novou normou. Navíc Trumpova politika pobídla k vytvoření alternativních systémů pro provádění finančních transakcí, které pravděpodobně oslabí dolar a ovlivní schopnost Washingtonu využít stávající finanční systém jako nástroj národní moci, píše National Interest

Kromě toho Írán bude pravděpodobně ještě více nepřátelský a rozhodný, aby odolal vlivu USA na Blízkém východě. Minulý týden vysoce postavený íránský úředník pro NI uvedl, že Trumpův tlak podkopal mírné síly v Teheránu vystupující ve prospěch diplomatických vztahů mezi Íránem a Západem, stejně jako ve prospěch poklesu napětí. Na druhou stranu příznivci tvrdší linie, kteří jsou zodpovědní za íránskou politiku v Sýrii a Jemenu, získali body díky Trumpově bojovnosti, praví se v materiálu.

Skutečným problémem amerického tlaku je však to, že i když se íránský režim blíží ke kolapsu, sotva bude hrát tak čistě, jak to vidí Trumpova administrativa. Namísto íránské kapitulace by Trump měl očekávat konfrontaci, uzavírá list.