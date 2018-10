Vědci konečně odhalili tajemství Stonehenge

Jedna z nejslavnějších architektonických památek na světě - Stonehenge - začala být budována v době kamenné. Vykopávky posledních let a genetické analýzy DNA pomohly vědcům objevit téměř všechna tajemství tohoto úžasného památníku. Kdo a hlavně proč to postavil?

Stonehenge postavilo padesát generací lidí za jeden a půl tisíce let. Probíhaly tady obřady a poutě. Pro realizaci projektů tohoto rozsahu a mobilizaci lidí bylo nutné mít silnou moc a značné bohatství. To je důvod, proč vědci věří, že Stonehenge byl postaven bohatými komunitami, které žily na jihu Británie. Tento názor je potvrzen mnoha zlatými předměty nalezenými v hrobech Stonehenge. To zastavuje předpoklady o mimozemském původu stavitelů památníku, uvádí Ria Novost.

Jak téměř dvě stě balvanů (padesát tun každý) bez vybavení dopravili na Stonehenge? Podle jedné hypotézy nebyly waleské kameny transportovány, protože byly dopraveny ledovcem dlouho před stavbou. Geologové toto však nepotvrzují.

Existuje verze, že modré kameny byly instalovány ve Walesu, poté byly demontovány a přepraveny na nové místo. Analýza izotopů stroncia v zubech 25 lidí pohřbených ve Stonehenge ukázala, že nejméně deset z nich pochází z Walesu. Možná jsou to pozůstatky těch prvních stavitelů.

Většina diskusí je o účelu Stonehenge. Toto místo přitahovalo lidi ještě před stavbou památníku. Nedaleko odtud našli archeologové starší pohřebiště lidí bez britského původu. Vědci míní, že památník byl koncipován jako hřbitov.

© AP Photo / Alastair Grant Archeologové rozluštili jednu ze záhad Stonehenge

Možná, že sloužil jako observatoř, časoměrný nástroj. Některé zvláštnosti to naznačují: například kruh třiceti sárských kamenů znamená lunární cyklus.

Památník by mohl být nemocnicí. Víra, že jeho kameny mají léčivé vlastnosti, je velmi stará. Kusy byly odsekávány od megalitů, z nichž byly vyrobeny talismany a amulety.