Astronaut uvedl, co zachrání Mezinárodní vesmírnou stanici

„Všichni účastníci programu teď narazili na společný problém. Od roku 2011, kdy byl ukončen program Space Shuttle, byly jediným prostředkem dopravy posádky na ISS a její návrat na Zemi ruské Sojuzy, jehož lety jsou nyní pozastaveny. K této situaci vůbec nedošlo náhodou, ale kvůli několika špatným politickým rozhodnutím v USA," oznámil Chiao.

Minulý čtvrtek došlo k havárii během startu vesmírné lodě Sojuz MS-10. Na jeho palubě byli ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague. Automatické záchranné systémy odpojily loď od nosné rakety Sojuz-FG. Modul s posádkou úspěšně přistál. Vedení NASA a Roskosmosu plánuje provedení vyšetření incidentu, starty Sojuzů jsou zatím dočasně pozastaveny. Vesmírné agentury obou zemí věří, že se starty podaří obnovit do konce roku.

© Sputnik / Алексей Филиппов Během startu rakety Sojuz MS-10 k ISS došlo k poruše nosné rakety. Posádka přistála

Delší zrušení letů ruských lodí podle Chiao postaví vedení programu před těžký výběr — nechat současnou posádku stanice na palubě až do obnovení letů Sojuzů nebo ji evakuovat a ztratit úplnou kontrolu nad ISS. Právě ztráta kontroly by ohrozila existenci stanice.

„Pokud na ISS nebude posádka, bude mít stanice spoustu problémů. Proč? Když jsou na stanici lidé, neustále sledují její polohu a různými manévry udržují výšku jejího letu. Když tam lidé nebudou, při prvním problému ISS ztratí spojení se Zemí a nepůjde řídit její pohyb. Sluneční baterie se otočí od Slunce, baterie se vybijí a pomalu umře," pokračuje bývalý velitel posádky ISS.

Pokud se stanice v nepřítomnosti posádky začne nekontrolovaně točit kolem své osy, nedokáže se s ní žádná loď spojit, aniž by nebyly ohroženy životy kosmonautů, dodal bývalý astronaut.

„Rusko i Kanada opakovaně navrhovaly zapojení Číny a její vesmírné lodě Šen-čou do programu ISS. Mohlo by to vyřešit současné problémy, ale sinofobie a krátkozrakost některých členů amerického kongresu zabránily realizaci těchto návrhů. Ve skutečnosti je současná situace produktem celého řetězu podobných krátkozrakých rozhodnutí, který se táhne už 14 let," uzavřel Chiao.