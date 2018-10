Byl zjištěn jednoduchý způsob prevence před onemocněními srdce a cév

Vědci z The University of Toledo v USA dokázali, že doplňky stravy s obsahem beta-hydroxymáselné kyseliny (BOMK), pomáhají předejít hypertenzi, která je příčinou vážných kardiovaskulárních onemocnění. Není nutné snižovat příjem sodíku nebo zvyšovat tělesnou aktivitu. Je to uvedeno v tiskové zprávě MedicalXpress.