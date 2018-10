Arrividerci Merkelová. Co řekl Salvini Sputniku

Itálie přišla kvůli sankční válce o 20 miliard eur. Evropa musí uvažovat konstruktivně. Čekáme na signál o připravenosti navázat dialog, avšak mám dojem, že vedení EU hodlá pokračovat v sankcích. Mně to naprosto nevyhovuje. Sankce nemají žádný smysl. Udělám ze své strany všechno, aby byly co nejdřív zrušeny," slíbil Salvini. V případě, že evropské úřady přijdou s návrhem na prodloužení sankcí, odpoví na to Itálie rozhodným odmítnutím, poznamenal vicepremiér.

© AFP 2018 / Giuseppe Cacace Francie úmyslně vyhodila migranty v italském lese, tvrdí vicepremiér Matteo Salvini

Sputniku se podařilo promluvit si s ministrem osobně a dozvědět se jeho názor na uplynulé bavorské volby, podle jejichž výsledků získala Křesťansko-sociální unie (partneři ve vládní koalici Angely Merkelové) asi 37 % hlasů. Pro stranu zvyklou na absolutní většinu v bavorském zemském sněmu byl tento výsledek porážkou. Naposledy byla podpora CSU na tak nízké úrovni v roce 1950. Nyní nebude strana moci sestavit ve federální zemi jednostranickou vládu. A zároveň do vlády poprvé projde strana Alternativa pro Německo

Otázka: Okomentoval jste tento výsledek voleb frází „Arividerci Merkelová". Co si myslíte, je porážka tradiční strany výjimečným jevem, nebo novým trendem v německé vnitřní politice?

— Není na tom samozřejmě nic náhodného. Prakticky všechny strany, které byly u moci v evropských státech několik desetiletí, trpí dnes vlnu porážek. Není to jen v Německu, ale například ve Francii, je to již zákonitost. Ti, komu obvykle říkají populisté, aktivně upevňují své pozice. Musíme vytvořit novou Evropu, Evropu, která zaručí rozvoj ekonomiky, reálné svobody a bezpečnost.

Italský vicepremiér se zvlášť dotkl tématu Ukrajiny a církevního rozkolu. „ Investovali jsme (EU) v posledních letech do Ukrajiny 15 miliard eur. Dnes mám za to, že mezi Ruskem a Ukrajinou existuje možnost náboženské války. Když si politická moc přeje podřídit si církevní, nevzejde z toho nic dobrého. Stejně jako v případě, kdy se pro prosazení vlastních komerčních zájmů rozněcují náboženské války. Překvapuje mě, proč o tom nepíše italský tisk," řekl Salvini.