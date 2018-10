Putin vysvětlil, čím se Krym liší od Kosova

Ruský prezident Vladimir Putin okomentoval znovusjednocení Krymu a Ruska a řekl, že poloostrov je ruský nikoliv proto, že by Rusové přišli a něco shrábli, ale že obyvatelstvo referendem požádalo o přijetí do složení RF.

„Krym je náš… Proč náš? Ne proto, že jsme přišli a něco shrábli," řekl Putin během zasedání diskuzního klubu Valdaj.

„Všichni tady mají demokracii. Co je demokracie? Je to vláda lidu. Jak se to dá prověřit? Pomocí referend, voleb atd. Lidé přišli na referendum v Krymu a volili: zaprvé chceme být nezávislí, zadruhé chceme být součásti Ruské federace," vysvětlil ruský prezident.

Putin také srovnal situaci s vyhlášením nezávislosti Kosova, když rozhodnutí bylo přijato bez referenda, ale na základě hlasování v parlamentu, se kterým pak souhlasili všichni, kdo podpořil rozpad bývalé Jugoslávie.

„Pojďme diskutovat, dívat se na dokumenty OSN, podíváme se, co je to za chartu OSN, kde je napsáno o právě národu na sebeurčení. Budeme nekonečně diskutovat. Ale my počítáme s projevem vůle národu, který žije na tomto území," zdůraznil Putin.