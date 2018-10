Ukrajinský fotbalový klub odmítl přijímat gaye

Generální ředitel ukrajinského fotbalového klubu FK Zorja Luhansk Serhij Rafailov kategoricky vystoupil proti propagování homosexuality a odmítl do mužstva přijímat gaye.

V rozhovoru pro program Futbolnyj na holovu (pozn. Fotbal na hlavu) na YouTube Rafailov prohlásil, že nepřijímá polibky mezi muži, a vzpomenul si na incident, k němuž došlo během návštěvy britského Manchesteru, kde Zorja nerozhodně hrála s Manchesterem United v utkání Evropské ligy.

„V kavárně sedí muž. Najednou se zvedne a běží někomu naproti. Myslel jsem si, že to bude určitě žena. Do kavárny ale vstoupil muž… U nás je teď také taková móda, že se chlapi objímají. To byl ale docela jiný polibek — na rty. Hned na prahu a tak dlouhý," řekl Rafailov.

Dodal, že nepustí homosexuály do svého fotbalového klubu.

„Jestli bych vyhnal ze Zorji fotbalisty, kteří se rádi objímají a líbají? Za prvé nepřipustím, aby se do klubu dostali. Pro mě je to jednoznačně nepřijatelné," zdůraznil.