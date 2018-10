V USA zahanbili Rusko zamlčováním neúspěchů Su-57

Ruští vojenští úředníci se vyhýbají veřejným prohlášením o tom, jak probíhá zařazování do výzbroje stíhače páté generace Su-57, píše The Diplomat.

Americký časopis připomíná říjnové prohlášení náměstka ministra obrany Ruska Alexeje Krivoručka, podle něhož dostanou vojáci první dodávku Su-57 do konce roku 2019. Úředník přitom neuvedl přesný počet letounů, poznamenává The Diplomat, i když předtím vojáci nejednou mluvili o smlouvě na dodávku 12 kusů Su-57. Vicepremiér Jurij Borisov, který toto číslo uvedl, se už nezmiňuje o 12 letounech, ujistil však veřejnost, že Su-57 je součástí státního programu zbrojení na léta 2018 až 2025.

„Podle informací ruských médií může činit počet letounů dodaných do konce roku 2020 (a nikoli 2019) pouze dva," uzavírá The Diplomat.

Nicméně ruští vojáci disponují deseti prototypy Su-57 pro testování a zkoušky, pokračuje časopis, avšak podle prohlášení Jurije Borisova, které učinil v červenci, se vzdali hromadné výroby tohoto stroje.

The Diplomat připomíná, že původně mělo 150 (a později 55) kusů Su-57 nahradit do konce roku 2020 stíhače čtvrté generace MiG-29 a Su-27. „Rozpočtový schodek, změna obranných priorit a četné technické problémy jsou nejpravděpodobnějšími příčinami zmenšení budoucího parku Su-57," uzavírá The Diplomat.