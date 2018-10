Z celého světa masově mizí hmyz. Evropa je nejvíce ohrožena, tvrdí vědci

Podle odborníků to odráží celosvětový trend, který ohrožuje potravinou bezpečnost po celém světě, jelikož pro opylení mnoha plodin jsou nutní členovci. Informuje o tom Science Alert.

V roce 2014 mezinárodní tým výzkumníků spočítal, že za posledních 35 let počet bezobratlých, jako jsou včely a brouci, na celém světě klesl o 45 %. Evropa utrpěla nejvíce, ale nyní hmyz mizí i v Severní a Jižní Americe. V roce 2017 další skupina specialistů zkoumala pokles počtu létajícího hmyzu v Německu a domnívají se, že příčinou mizení jsou pesticidy a ničení životního prostředí.

Vědci spočítali hmyz od 70. let minulého století a také v roce 2013. Ukázalo se, že počet hmyzu se za posledních 40 let snížil. Od ledna 1977 do ledna 2013 se snížil 60krát.

Odborníci to spojují s globálním oteplováním. Za více než 40 let se průměrná teplota tropických lesů zvýšila o 2,2 stupně Celsia. To narušuje životní cyklus hmyzu, který se nemůže rozmnožovat, a nabourává to také potravinový řetězec, protože členovci jsou krmivem pro jiná zvířata.