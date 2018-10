Vědci vyjmenovali potraviny, které nás chrání před ztrátou zraku

Výzkumu, který trval 15 let, se zúčastnilo více než 2000 obyvatel Austrálie ve věku nad 49 let. Ukázalo se, že těm lidem, kteří každý den konzumovali 100 — 142 miligramů zeleniny bohaté na dusičnany, například řepu, špenát či hlávkový salát, byla o 35 % méně často diagnostikována makulární dystrofie, uvádí to MedicalXpress.

Makulární dystrofie je poškození žluté skvrny (Macula lutea), jehož následkem odumírají cévy, vyživující buňky sítnice. Právě toto onemocnění je jednou z nejčastějších příčin slepoty starých lidí.

Již předtím vědci zjistili, že konzumace citrusového ovoce alespoň jednou týdně pomáhá chránit sítnici oka před degenerativními změnami a následnými problémy se zrakem.