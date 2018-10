Gorbačov vysvětlil, proč se USA rozhodly odstoupit od smlouvy INF

„Vzniká dojem, že se americká strana dostala do jisté slepé uličky v přijetí dalších rozhodnutí, a vydala se po této nejvíc nezodpovědné cestě," odpověděl Gorbačov Sputniku na žádost o komentář k plánům USA.

© AP Photo / Ng Han Guan V Číně okomentovali americký záměr odstoupení od smlouvy INF

Dodal, že se ruský prezident Vladimir Putin dotkl tématu nebezpečí jaderných zbraní na nedávném zasedání diskusního klubu Valdaj. „Přečtete-li si projev našeho prezidenta na tomto valdajském fóru, mluvil o tom, že je třeba i nadále likvidovat jaderné zbraně, zbavovat se jich. Tihle ale ani nevědí, co mají dělat, anebo naopak, příliš dobře vědí, ale nechtějí dělat to, co děláme my a co žádá světové společenství. Takže je třeba Američany zmírnit," domnívá se Gorbačov.

Na žádost o upřesnění, jak se může Rusko v této situaci zachovat, bývalý politika odpověděl, že je třeba neodkladně zjistit, proč se to děje a čeho tím chtějí USA dosáhnout.

„Budou obnovovat zlikvidované jaderné zbraně? Ale byly přece zničeny. Chtějí mít volné ruce? Musíme zjistit, čeho tím chtějí dosáhnout," vysvětlil Gorbačov.

Americký prezident Donald Trump dříve sdělil, že USA nehodlají dodržovat smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu, když ji Moskva porušuje, a vystoupí z ní. V komentáři k odstoupení od smlouvy INF prezident USA rovněž prohlásil, že Washington hodlá rozvíjet zbraně. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov sdělil Sputniku, že RF čeká na jasné vysvětlení dalších kroků USA ohledně INF od asistenta prezidenta USA pro národní bezpečnost Johna Boltona, který přiletěl v neděli do Moskvy.