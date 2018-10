V Norsku objevili skrýši s dopingem

V šatně 43letého zdravotníka Univerzitní nemocnice severního Norska, který je zároveň zaměstnancem OSN, našli přes dva tisíce tablet, jež patří k zakázaným přípravkům. Mezi nimi je trenbolone, masteron a testosteron oxygen. Zaměstnanec byl spolu s dalším podezřelým obviněn z prodeje anabolických steroidů.

Vyšetřovatelé zjistili, že přípravky byly dopraveny z města Fredrikstad v srpnu 2017. Podezřelý držel tyto léky ve své pracovní šatně.

Sportovci z Tromsø získali na Olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu sedm medailí. Je to nejlepší výsledek mezi sportovci z různých norských měst. Celkem norští sportovci vybojovali 14 zlatých, 14 stříbrných a 11 bronzových medailí.

Před zahájením Her bylo oznámeno, že norská reprezentace přivezla do Pchjongčchangu přes 6 tisíc dávek proti astmatickým lékům, jež patřily do takzvaných částečně zakázaných substancí.