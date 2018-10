V Kremlu vysvětlili Putinova slova o jaderných zbraních a ráji

„Tam nešlo především o ráj a o to, kam se kdo dostane. Hovořilo se o tom, a to je hlavní a mnozí to přeslechli, že na doktrinální úrovni si Rusko neponechává právo na preventivní útok. To znamená, že v doktríně právo na první útok nemáme uvedeno. Nemyslíme si, že máme právo provádět útok jako první," řekl prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov v odpovědi na žádost o komentář k Putinovu výroku.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation Smlouva Ruska a USA o jaderných raketách ztratila svoji hodnotu, domnívá se expert

Při vysvětlování prezidentových slov upřesnil, v jakých případech může být přijato rozhodnutí o jaderném útoku.

„Ale my máme v doktríně zapsáno, že pokud (varianta první) nás napadnou s použitím jaderné zbraně a (varianta druhá) zaútočí na nás tak, že samotná existence našeho státu bude ohrožena, Rusko bude mít právo použít jadernou zbraň," řekl Peskov.

„To znamená, že my nikdy na nikoho nezaútočíme jako první, to řekl prezident. Ale pokud nás napadnou, tehdy se tam všichni dostanou buď do pekla nebo do ráje atd. To bylo to hlavní. Tady je velmi důležité vše správně pochopit. Všechno ostatní je pouhá alegorie," dodal.