Polsko obvinilo Moskvu z porušení aktu Rusko–NATO

„Nelze porušovat něco, co už porušilo Rusko. Tato smlouva je kvůli jednání Ruska neplatná (…) Je to Rusko, kdo porušuje ustanovení tohoto aktu a provádí neschválená cvičení na hranicích aliance. Není tedy možné porušovat něco, co již bylo porušeno. Domnívám se, že takový argument nemůže být použit," dodal polský ministr.

Již dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že rozmístění amerických vojenských divizí na území Polska bude přímým porušením Zakládajícího aktu Rusko-NATO. Dodal, že Moskva bude celý proces sledovat.

V alianci dříve informovali, že NATO v průběhu největšího v posledních letech vojenského cvičení u ruských hranic Trident Juncture (TRJE18) plánuje okolo 20 „experimentů". Manévry se budou konat ve dnech 25. října až 7. listopadu v Norsku. Zúčastní se jich asi 50 tisíc vojáků z 30 zemí, a to nejen členských zemí NATO, ale i partnerských zemí.