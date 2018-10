Lékaři promluvili o klíči k dlouhověkosti

Lékaři zjistili, že stav kardiorespirační soustavy přímo souvisí s délkou života. Zlepšit stav srdce a dýchacích orgánů se dá pomocí aerobiku.

V průzkumu se zdůrazňuje, že sportování má dlouhodobý kladný účinek bez ohledu na věk. Víc než to, u pacientů starších 70 let přispívá aktivní cvičení k ještě intenzivnějšímu snížení rizika úmrtí, uvádí to EurekAlert.

Zdravotníci z kliniky zanalyzovali data více než 120 tisíc pacientů, kteří absolvovali testy na běžeckém trenažéru v období 1991-2014. Rozdělili účastníky průzkumu do pěti skupin podle stavu jejich kardiorespirační soustavy: výborný, dobrý, nadprůměrný, podprůměrný, nízký.

Bylo zjištěno, že u účastníků testu starších 70 let z „výborné" skupiny bylo riziko smrti o 30 % nižší než u pacientů z „dobré" skupiny. Přibližně stejné výsledky měli účastníci experimentu trpící hypertenzí. Lékaři rovněž zanalyzovali data pacientů s několika chronickými chorobami a dospěli k závěru, že úmrtnost mezi členy „výborné" skupiny má nejnižší úroveň.